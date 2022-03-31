Filistinli Aşçılar Ramazan Öncesi Devasa Bir Müceddere Pilavı Pişirdi - Haberler

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Filistinli Aşçılar Ramazan Öncesi Devasa Bir Müceddere Pilavı Pişirdi

Xinhua - Genel
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Filistinli Aşçılar Ramazan Öncesi Devasa Bir Müceddere Pilavı Pişirdi

ERİHA, 31 Mart (Xinhua) — Müceddere; mercimek, pirinç ve soğandan oluşan bir Ortadoğu yemeği olarak biliniyor. Aşçılara göre bu yemekle, dünyanın en büyük müceddere pilavı olarak Guinness Dünya Rekorları'na başvurulacak.

ERİHA, 31 Mart (Xinhua) — Müceddere; mercimek, pirinç ve soğandan oluşan bir Ortadoğu yemeği olarak biliniyor. Aşçılara göre bu yemekle, dünyanın en büyük müceddere pilavı olarak Guinness Dünya Rekorları'na başvurulacak.

Batı Şeria'nın Eriha şehrinde Filistinli aşçılar, dört buçuk tonluk bir müceddere pişiriyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Eriha şehrinde Filistinli aşçılar, dört buçuk tonluk bir müceddere pişiriyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Eriha şehrinde Filistinli aşçılar, dört buçuk tonluk bir müceddere pişiriyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Batı Şeria'nın Eriha şehrinde Filistinli aşçılar, dört buçuk tonluk bir müceddere pişiriyor, 30 Mart 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Genel

Batı Şeria, Orta Doğu, 31 Mart, Pirinç, Genel, Haberler

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