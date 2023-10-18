İsrail, Gazze Şeridi'nde hastane vurmasının ardından en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor. Filistin ve İsrail son durum nedir ve İsrail Filistin savaşı nasıl başladı 2023 soruları gündeme geliyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürüyor. Peki, Filistin ve İsrail son durum nedir? İsrail Filistin savaşı nasıl başladı 2023?

Filistin ve İsrail son durum nedir? İsrail Filistin savaşı nasıl başladı 2023?

Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran İsrail, saldırılarına devam ediyor. Filistin ve İsrail son durum nedir ve İsrail Filistin savaşı nasıl başladı 2023 soruları gündeme geliyor. Saldırı nedeniyle Filistin'de 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı. Filistin ve İsrail son durum nedir? İsrail Filistin savaşı nasıl başladı 2023? Detaylar haberimizdedir…

FİLİSTİN VE İSRAİL SON DURUM NEDİR?

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürerken, bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak abluka altındaki kentte bir hastanenin vurulduğu öğrenildi. İsrail ordusunun saldırısında el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI NASIL BAŞLADI 2023?

İsrail ordusu Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Abluka altındaki kentte bulunan sayılı hastanelerden biri olanel-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye yapılan saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Öte yandan bölgeden gelen bilgilere göre, saldırı sonucunda sadece hastane içindekiler değil hastane bahçesi ve çevresinde bulunan Gazzeliler de hayatını kaybetti.

EVLERİ YIKILANLAR HASTANEYE SIĞINMIŞTI

Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirterek, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi. Yetkililer, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu açıkladı.