Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Filistin Ürdün maçı hangi kanalda? Filistin Ürdün FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Filistin Ürdün maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Filistin Ürdün maçını hangi kanal veriyor? İşte Filistin Ürdün maçı yayın bilgisi!

FİLİSTİN ÜRDÜN MAÇI HANGİ KANALDA?

Filistin Ürdün maçı Spor Smart 2'den canlı olarak yayınlanacak. Filistin Ürdün maçını Spor Smart 2'den şifresiz izleyebilmeniz için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Spor Smart sahipleri bu akşamki Filistin Ürdün maçını şifresiz izleyebilecekler.

FİLİSTİN ÜRDÜN MAÇI SAAT KAÇTA?

Filistin Ürdün maçı bu akşam saat 17.00'de başlayacak. Maç Spor Smart 2'den canlı olarak izlenebilecek.

FİLİSTİN ÜRDÜN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Filistin Ürdün maçı 11'leri henüz belli olmadı.

FİLİSTİN ÜRDÜN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filistin Ürdün maçı, Kuala Lumpur'da, KLFA Stadyumu'nda oynanacak.