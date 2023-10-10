Hamas'ın İsrail'e yönelik düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail de karşı saldırılarına başladı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinliler hayatını kaybediyor. Peki, Filistin savaş uçağı var mı, kaç tane? Filistin askeri gücü var mı? İşte detaylar…

Filistin savaş uçağı var mı, kaç tane? Filistin askeri gücü var mı?

Hamas'ın operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler İsrail ordusu tarafından vurulurken ülkede "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak." ifadesi de kullanıldı. Peki, Filistin savaş uçağı var mı, kaç tane? Filistin askeri gücü var mı? İşte detaylar…

FİLİSTİN SAVAŞ UÇAĞI VAR MI, KAÇ TANE?

Filistin'in bağımsız bir devlet olarak resmi bir savaş uçağı filosu yoktur. Filistin, tarih boyunca çeşitli dönemlerde farklı askeri gruplar ve güçler tarafından temsil edilmiş olsa da, bağımsız bir orduya sahip bir devlet değildir.

Filistin meselesi karmaşık ve tarihsel olarak anlaşmazlık yaratan bir konu olup, bu bölgedeki askeri güçler, Filistin Yönetimi, Hamas gibi gruplar ve İsrail ile çatışmada yer alan Filistinli militan gruplar gibi farklı örgütlerden oluşur. Ancak bunlar sınırlı silahlı güçlere sahiptir ve tamamen bağımsız ve tanınmış bir Filistin devleti kurma girişimleri hala devam etmektedir.

FİLİSTİN ASKERİ GÜCÜ VAR MI?

Filistin askeri gücü ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise Filistin'in kaç askerinin olduğudur. Bu noktada şunu belirtmek isteriz ki 2007 yılında Filistin Ulusal Güvenlik Kuvvetleri'nde 42000 asker bulunmaktaydı. Ancak İsrail ile aralarında olan savaş yüzünden günümüzde Filistin'in bilinen etkin asker sayısı sıfırdır. Filistin'in günümüzde sadece yarı asker diye nitelendirilen 56.000 askeri vardır.

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