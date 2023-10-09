Filistin NATO üyesi mi? Filistin NATO'ya üye mi?gi

NATO, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün kısaltmasıdır ve dünyanın önde gelen askeri ittifaklarından biridir. Ancak NATO'ya üye olan ülkeler sıkça merak edilen bir konudur Peki, Filistin NATO üyesi mi? Filistin NATO'ya üye mi?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), dünyanın önde gelen askeri ittifaklarından biri olup, Filistin'in NATO üyeliği sıkça merak edilen bir konu. Filistin, 1949 yılında kurulan NATO'ya üye bir ülke değil ve hiçbir zaman resmi olarak üye olmamış. Peki, Filistin NATO üyesi mi? Filistin NATO'ya üye mi?

NATO NEDİR?

NATO, 1949 yılında kurulan ve Kuzey Amerika ile Avrupa ülkelerini bir araya getiren bir askeri ittifaktır. NATO'nun temel amacı, üye ülkelerin savunmasını güçlendirmek ve kolektif savunma ilkesine dayalı olarak birbirlerine yardım etmek olarak tanımlanır. İttifakın merkezi amacı, üye ülkelerin güvenliğini sağlamaktır.

FİLİSTİN NATO ÜYESİ Mİ?

Filistin, 1949 yılında kurulan NATO'ya üye bir ülke değil ve hiçbir zaman resmi olarak üye olmamıştır.

NATO'ya üye ülkeler ise şunlardır:

• ALMANYA ( 1955)

• AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

• ARNAVUTLUK (2009)

• BELÇİKA ( 1949)

• BİRLEŞİK KRALLIK ( 1949)

• BULGARİSTAN ( 2004)

• ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

• DANİMARKA ( 1949)

• ESTONYA (2004)

• FRANSA ( 1949)

• HIRVATİSTAN (2009)

• HOLLANDA (1949)

• İSPANYA (1982)

• İTALYA (1949)

• İZLANDA (1949)

• KANADA (1949)

• KARADAĞ (2017)

• KUZEY MAKEDONYA (2020)

• LETONYA (2004)

• LİTVANYA (2004)

• LÜKSEMBURG (1949)

• MACARİSTAN (1999)

• NORVEÇ (1949)

• POLONYA (1999)

• PORTEKİZ (1949)

• SLOVAKYA(2004)

• SLOVENYA (2004)

• TÜRKİYE (1952)

• YUNANİSTAN (1952)