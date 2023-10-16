Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 10 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail- Filistin savaşı neden başladı ve Gazze'de son durum nedir merak ediliyor. Filistin- İsrail savaşı neden başladığı ve Gazze'de son durum araştırılıyor. Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı Filistin- İsrail savaşı neden başladığı gündeme geliyor. Peki, Filistin- İsrail savaşı neden başladı? Gazze'de son durum nedir?

İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde son durum merak edilirken Filistin- İsrail savaşı neden başladığı sık sık araştırılıyor. Saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı her geçen gün artarken savaşın neden başladığı gündeme geliyor. Filistin- İsrail savaşı neden başladı? Gazze'de son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

FİLİSTİN- İSRAİL SAVAŞI NEDEN BAŞLADI?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE SON DURUM NEDİR?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları sürerken, abluka altındaki kentte insanlık dramı yaşanıyor. Olası kara saldırısı öncesi sivil yerleşim alanları ve hastanelerin de hedef alındığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 455 artarak 2 bin 670'e yükseldi. Öte yandan kentte, İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda yaralının da olduğu biliniyor.