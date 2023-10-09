Filistin ve İsrail arasında süregelen savaşın başlangıcı ve sorumluları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Bu karmaşık ve tarihi çatışma, bölgedeki siyasi ve toplumsal dengeleri derinden etkiliyor. Peki, Filistin İsrail savaşı ne zaman başladı? İsrail Filistin savaşını kim başlattı? İşte detaylar...

Filistin ve İsrail savaşı ne zaman başladı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Savaşın başlatıcısı ve sorumluları hakkında detaylar merak konusu oldu. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası 50 yıl sonra ilk kez savaş ilan eden İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava bombardımanı düzenliyor. İsrail ve Filistin arasındaki savaş ilk olarak ne zaman başlamıştı araştırılmaktadır. Peki, Filistin İsrail savaşı ne zaman başladı? İsrail Filistin savaşını kim başlattı? Detaylar haberimizde...

FİLİSTİN İSRAİL SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İsrail-Filistin çatışması, Filistin ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında Filistin topraklarında devam eden silahlı çatışmadır. Başta 1897 Birinci Siyonist Kongresi ve 1917 Balfour Deklarasyonu olmak üzere, Filistindeki bir Yahudi vatanına ilişkin iddiaların kamuoyuna duyurulması, bölgede erken gerilim yarattı. O zamanlar, Yahudi göçü önemli ölçüde artmasına rağmen, bölgedeki Yahudi nüfusu çok azdı. İngiliz hükûmetine "Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulması" için bağlayıcı bir yükümlülük içeren Filistin Mandası'nın kurulması ardından gerilim, Yahudiler ve Araplar arasında çatışmaya dönüştü. Erken çatışmayı çözme girişimleri, 1947 Birleşmiş Milletler Filistin Bölme Planı ve daha geniş Arap-İsrail çatışmasının başlangıcı olan 1947-1949 Filistin savaşıyla sonuçlandı. İsrail-Filistin süregelen durumu, 1967 Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı.

2023 İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞINI KİM BAŞLATTI?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.