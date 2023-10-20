Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi bombalıyor. Filistin ile İsrail neden savaşıyor ve İsrail- Filistin savaşı ne zaman başladığı merak ediliyor. Gazze ile İsrail savaşı nasıl çıktı ve nedenleri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Filistin ile İsrail neden savaşıyor? İsrail- Filistin savaşı ne zaman başladı?

Filistin ile İsrail neden savaşıyor ve İsrail- Filistin savaşı ne zaman başladığı merak ediliyor. Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. Gazze ile İsrail neden savaşıyor ve İsrail- Gazze savaşı ne zaman çıktığı gündeme geliyor. Filistin ile İsrail neden savaşıyor? İsrail- Filistin savaşı ne zaman başladı? Detaylar haberimizdedir…

FİLİSTİN İLE İSRAİL NEDEN SAVAŞIYOR?

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti. Operasyonda Gazze'den İsrail tarafına binlerce roket atılırken, çok sayıda silahlı militan da İsrail topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Binmyamin Netanyahu "Savaştayız ve biz kazanacağız" dedi. İsrail ordusu, saldırılar esnasında asker ve sivillerin rehin edildiğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar da da yüzlerce kişi öldü. Bu şiddet, onlarca yıldır devam eden mücadelenin son dışa vurumu oldu.

İSRAİL- FİLİSTİN SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından Filistin toprakları olarak bilinen bu bölgenin kontrolü İngiltere'nin eline geçti. Burada Arap çoğunluğun yanı sıra, Yahudi azınlık da yaşıyordu. Uluslararası toplum Filistin'de Yahudiler için bir "ulusal yurt" kurma görevini İngiltere'ye verdiğinde iki halk arasındaki gerilim arttı. Yahudiler buranın kadim toprakları olduğunu savunurken, Filistinliler buna karşı çıkıyordu.

1920'ler ve 40'lar arasında, birçoğu Avrupa'daki zulümden kaçan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan sonra bir vatan arayan Yahudilerin sayısı arttı. Yahudiler ve Araplar arasındaki şiddetin yanı sıra İngiliz yönetimine karşı da şiddet arttı. 1947'de Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'in ayrı Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesini ve Kudüs'ün BM gözetiminde özel statülü ayrı bir şehir olmasını oyladı. Bu plan Yahudi liderler tarafından kabul edildi, ancak Araplar reddettiğinden hiçbir zaman uygulanmadı.