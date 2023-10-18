Filistin halkı, uzun yıllardır sürmekte olan zorlu koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yardım kuruluşları Filistin, Gazze ve Kudüs'e insani yardımlar göndererek, bu bölgelerde kalıcı projeleri hayata geçiriyor ve temel insani ihtiyaçları karşılamaya katkıda bulunuyor. Ancak son dönemde yaşanan olaylar bölgedeki insani yardım ihtiyacını daha da acil bir hale getirdi. Peki, Filistin için nereye bağış yapılır? Gazze bağış hesapları ne?

Filistin için nereye bağış yapılır? Gazze bağış hesapları ne?

Bölgede tıbbi malzemelerin yetersizliği, Kudüs'te Filistin Kızılay'ına ait ambulansların sınırlı sayıda olması ve bölgeye intikal eden ambulansların engellenmesi gibi nedenlerle acil tıbbi müdahale ihtiyacı artmış durumda. Bizler, bu zorlu koşullarda iş birliği içinde hareket ederek insani yardımları koordineli bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Filistin için nereye bağış yapılır? Gazze bağış hesapları ne?

FİLİSTİN İÇİN NEREYE BAĞIŞ YAPILIR?

KIZILAY BAĞIŞI

Kızılay'a Nasıl Bağış Yapabilirsiniz?

• Türk Kızılay internet sitesi üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanarak elektronik işlemle,

• Bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından (Banka Hesap Numaraları),

* Ziraat Bankası TL hesap bilgileri;

IBAN: TR48 0001 0021 1000 0028 6852 54

SWIFT: TCZBTR2A

*Ziraat Bankası Frankfurt hesap bilgileri;

EURO IBAN: DE26 5122 0700 1080 0000 01

KONTO NO: 1080000001

BLZ: 512 20 700

SWIFT: TCZBDEFF

• 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından,

• Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından,

• Kızılay Mobil Uygulaması ile, İndirmek İçin: App Store - Google Play

• Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapabilirsiniz.

Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan "Bağış Takibi" bölümüne, T.C. Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Sehven yapmış olduğunuz bağışlarla ilgili 1 ay içerisinde iade talebinde bulunabilirsiniz.

Diğer İletişim Kanallarımız

Türk Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü E-mail: bagis@kizilay.org.tr

Türk Kızılay Kurumsal WhatsApp Hattı:+90 552 150 1868

TÜRKİYE DİYANET VAKFI BAĞIŞI

Topraklarını savunan Filistin halkı dünyanın gözü önünde yıllardır acımasızca zulme maruz bırakılıyor.

Savunmasız Filistin halkına yönelik saldırılarına aralıksız devam eden İsrail, abluka altına aldığı şehirlerde hayati önem taşıyan elektrik, su ve gaz akışını kesip; gıda ve tıbbi yardım girişini engelleyerek mazlum insanların yaşam hakkını elinden almaya çalışıyor.

Filistin'e yapılan askeri ve psikolojik saldırılarda en fazla zararı şüphesiz bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar yani savunmasız siviller görüyor.

Canlarına ve mallarına kast edilen, insanlık dışı muamelelere maruz bırakılan Filistinli kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Alicenap milletimizi, zalimin değil mazlumun yanında olan kardeşlerimizi, dünyanın gözü önünde yaşananlara duyarlı olmaya ve ellerinden geldiği kadar mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarına destek olmaya çağırıyoruz.

Müslümanların göz bebeği Hz. Peygamberin emaneti Kudüs için, Mescid-i Aksa'yı korumak için, Gazze için canları pahasına mücadele eden kardeşlerimize ve bu uğurda kutlu makama, şehitlik mertebesine erişen şühedaların yetimlerine, bizlere bıraktıkları emanetlere sahip çıkmaya davet ediyoruz.

İsrail'in bitmeyen zulmüne karşı dimdik ayakta durmaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını en çok da bu zamanlarda hissettirmeliyiz.

Siz de kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanında olmak, onların acil ihtiyaçlarını karşılamak için online olarak bağış yapabilir ya da FİLİSTİN yazıp 5601'e SMS göndererek 25 TL destekte bulunabilirsiniz.

AFAD BAĞIŞI

Filistin deki savaş krizi için gerekli her türlü yardım ve desteğin sağlanması amacıyla Güvenli Ortak Ödeme Sayfamız üzerinden tüm bankaların kartları ile ödeme yapabilirsiniz.

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