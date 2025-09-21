ABD'de BM Genel Kurul için bir araya gelecek olan dünya liderleri, Filistin'in bir devlet olarak tanınması, iki devletli çözüm vizyonunun yeniden güçlenmesi ve İsrail'in soykırım düzeyine gelen saldırılarının sona erdirilmesi başlıklarını ele alacaklar. Dünyanın gözünün çevrildiği görüşme öncesi 3 ülke Filistin'i tanıdı. Peki, Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri, İngiltlere, Kanada, Avustralya Filistin'i tanıdı mı?

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

New York'ta 22 Eylül'de başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. Bu kararla birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı 150'ye çıktı. Avrupa'da yükselen bu destek dalgasının Genel Kurul'da da etkili olması bekleniyor.

FRANSA'DAN TARİHİ ADIM

Konferansın düzenleyicisi Fransa'nın da Filistin'i tanıyacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapacağı resmi açıklamayla Fransa, iki devletli çözümden başka bir alternatif olmadığını vurgulayacak. Bu karar, Batı'nın Filistin meselesine bakışında son dönemde yaşanan dönüşümün en güçlü göstergelerinden biri olacak. Ayrıca Fransa'nın tanımasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında Filistin'i tanımayan tek ülke ABD kalacak.

AB'DE DESTEK ARTIYOR

Filistin'i tanıması beklenen diğer ülkeler arasında Belçika, Lüksemburg ve Malta bulunuyor. Son bir yılda Norveç, İspanya, Slovenya ve İrlanda da Filistin'i tanıyan ülkeler arasına katılmıştı. Ancak Almanya, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve İtalya hâlen tanımama politikasını sürdürüyor. Finlandiya ve Portekiz süreci değerlendirme aşamasında. Yunanistan, Çekya, Hırvatistan ve Baltık ülkeleri de henüz tanımamış durumda.

Buna rağmen AB, İsrail'in devam eden saldırıları ve insani kriz karşısında sessiz kalamaz hale geldi. Almanya'nın itirazları nedeniyle yaptırımlar konusunda ilerleme kaydedemeyen Birlik, son olarak aşırı sağcı iki İsrailli bakana Schengen yasağı koydu ve İsrail ile serbest ticaret anlaşmasını askıya aldı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI

Filistin, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana BM üyesi 193 ülkenin 147'si tarafından tanınmıştı. İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın attığı adımla birlikte bu sayı 150'ye yükseldi. Türkiye, Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştu.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ANLAMI

İki devletli çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını öngörüyor. Bu modelde sınırlar, büyük ölçüde 1967 Arap-İsrail savaşı öncesindeki sınırlara dayandırılıyor. İsrail ise bu çözüm modeline kesin bir şekilde karşı çıkıyor.