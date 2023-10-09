Filistin ve İsrail arasında süregelen savaşın başlangıcı ve sorumluları hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Bu karmaşık ve tarihi çatışma, bölgedeki siyasi ve toplumsal dengeleri derinden etkiliyor. Peki, Filistin'i destekleyen devletler hangileri?

Filistin ve İsrail savaşının başlatıcısı ve sorumluları hakkında detaylar merak konusu oldu. Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası 50 yıl sonra ilk kez savaş ilan eden İsrail'e ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava bombardımanı düzenliyor Peki Filistin'i destekleyen devletler hangileri?

İSRAİL GAZZE SAVAŞI NEDEN BAŞLADI?

Hamas, İsrail'e yönelik son yılların en büyük operasyonunu gerçekleştirdi. İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti. Operasyonda Gazze'den İsrail tarafına binlerce roket atılırken, çok sayıda silahlı militan da İsrail topraklarına girdi. İsrail Başbakanı Binmyamin Netanyahu "Savaştayız ve biz kazanacağız" dedi. İsrail ordusu, saldırılar esnasında asker ve sivillerin rehin edildiğini söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar da da yüzlerce kişi öldü. Bu şiddet, onlarca yıldır devam eden mücadelenin son dışa vurumu oldu.

FİLİSTİN İSRAİL SAVAŞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İsrail- Filistin çatışması, Filistin ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında Filistin topraklarında devam eden silahlı çatışmadır. Başta 1897 Birinci Siyonist Kongresi ve 1917 Balfour Deklarasyonu olmak üzere, Filistindeki bir Yahudi vatanına ilişkin iddiaların kamuoyuna duyurulması, bölgede erken gerilim yarattı. O zamanlar, Yahudi göçü önemli ölçüde artmasına rağmen, bölgedeki Yahudi nüfusu çok azdı. İngiliz hükûmetine "Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yuva kurulması" için bağlayıcı bir yükümlülük içeren Filistin Mandası'nın kurulması ardından gerilim, Yahudiler ve Araplar arasında çatışmaya dönüştü. Erken çatışmayı çözme girişimleri, 1947 Birleşmiş Milletler Filistin Bölme Planı ve daha geniş Arap-İsrail çatışmasının başlangıcı olan 1947-1949 Filistin savaşıyla sonuçlandı. İsrail-Filistin süregelen durumu, 1967 Altı Gün Savaşı'nda İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesiyle başladı.

2023 İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞINI KİM BAŞLATTI?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN DEVLETLER HANGİLERİ?

Filistin'i destekleyen devletler arasında İran ve Katar yer alıyor. Öte yandan Türkiye'deki tüm siyasiler Filistin'e destek veriyor.