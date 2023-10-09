Filistin hangi yarım kürede ve kıtada? Filistin'in konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Filistin, Orta Doğu'da, Asya kıtasının batısında yer alır. Tarihi ve siyasi öneme sahip olan bu bölge, dünya genelinde dikkat çeken bir konudur. Kuzeyinde Lübnan, doğusunda Ürdün ve güneyinde Mısır ile komşudur. Batıda Akdeniz ile sınırlıdır. Coğrafi olarak iki ana bölgeye ayrılır: Batı Şeria ve Gazze Şeridi. 1967 Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail tarafından işgal edilmiştir. 1988 yılında bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır. Filistin hangi yarım kürede ve kıtada?

Filistin, Orta Doğu'da bulunan ve coğrafi olarak Asya kıtasının batısında yer alan tarihi ve önemli bir bölge ve toprak parçasıdır. Filistin, tarih boyunca büyük dini ve siyasi öneme sahip olmuştur ve hala dünya genelinde dikkat çeken bir konu olarak varlığını sürdürmektedir. Toplam nüfusu tahminen 5 ila 6 milyon arasındadır. Resmi dili Arapça'dır ve İslam, Hristiyanlık ve diğer dini inançlar nüfusun çeşitli bir bileşenini oluşturur. Şimdi, Filistin'in konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim. Filistin hangi yarım kürede ve kıtada?

FİLİSTİN HANGİ YARIM KÜREDE VE KITADA?

Filistin, kuzeyde Lübnan, doğuda Ürdün ve güneyde Mısır ile komşu olup, batıda Akdeniz Denizi ile sınırlanır. Bu coğrafi bölge, tarih boyunca birçok büyük medeniyetin, imparatorluğun ve siyasi dönemin etkisi altında kalmıştır. Özellikle Kudüs şehri, Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik gibi üç büyük dünya dininin kutsal kenti olarak kabul edilir.

Filistin, coğrafi olarak iki ana bölgeye ayrılır: Batı Şeria ve Gazze Şeridi. Batı Şeria, Ürdün Nehri'nin batısında yer alırken Gazze Şeridi, Akdeniz kıyısında uzanır. Filistin toprakları, tarih boyunca birçok çatışmanın merkezinde olmuş ve uluslararası birçok soruna sahne olmuştur.

Filistin, 1967 Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail tarafından işgal edilmiş ve bu durum hala devam etmektedir. Filistin, 1988 yılında bağımsız bir devlet olarak tanındı ve Filistin Ulusal Yönetimi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetiminde bir otonomi ile yönetilmektedir.

Filistin nüfusu, belirli bölgelere ve siyasi statülere göre değişkenlik gösterir. Toplam nüfusu tahminen 5 ila 6 milyon arasında değişmektedir. Resmi dili Arapça'dır ve İslam, Hristiyanlık ve diğer dini inançlar Filistin nüfusunun çeşitli bir bileşenini oluşturur.

Künye

Nüfus: Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon, Gazze'de yaklaşık 2 milyon. Filistin toprakları üzerinde İsrail'in kurulmasıyla göçe zorlanan Filistinlilerin çevre ülkelerde ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki nüfusunun yaklaşık 6 milyon, İsrail'in kurulmasıyla göçe maruz kalmayan İsrail vatandaşı Filistinlilerin sayısının da yaklaşık 1,7 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Etnik Yapı: Filistinli Arap

Yüzölçümü: Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) tarihi Filistin topraklarının bir kısmında yani Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de kurulmasını talep ettiği topraklar, tarihi Filistin topraklarının sadece yüzde 22'sine tekabül ediyor. 6 bin 220 kilometrekarenin 360 kilometrekaresini coğrafi olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile bağlantısı kalmayan Gazze Şeridi oluşturuyor.

Din: İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin yaklaşık yüzde 91'ini Müslümanlar, yüzde 9'unu Hristiyanlar, yüzde 1'ini Samiri Yahudileri ile Dürziler oluşturuyor.

Para Birimi: Yeni İsrail Şekeli ve Ürdün Dinarı

Sonuç olarak, Filistin, Orta Doğu'da tarihi ve siyasi bir öneme sahip olan ve birçok dini ve kültürel zenginliği barındıran bir bölge ve topraktır. Ancak bu bölge, uzun yıllardır süren siyasi çatışmalar ve toprak anlaşmazlıkları nedeniyle dünya genelinde dikkat çeken bir konu olmuştur. Filistin'in tarihi ve coğrafi önemi, bu bölgenin hala uluslararası arenada tartışılan bir konu olarak varlığını sürdürmesine neden olur.