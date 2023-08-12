Filistin, EXPO 2023 için Kahramanmaraş'a heyecanla geliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düzenlenecek "EXPO 2023 Onikişubat"'ın katılımcı ülkelerinden Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Müsteşarı Rana Abu Sibaa, Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulundu. Sergi alanına hayran kalan Sibaa, EXPO 2023 için heyecanlı olduklarını belirterek, en güçlü şekilde Filistin'i Kahramanmaraş'a taşıyacaklarını söyledi.

Hem 6 Şubat depremlerinin ardından taziyelerini iletmek hem de "EXPO 2023 Onikişubat" çerçevesinde kurulan bahçede gelinen son noktayı yerinde görmek için Kahramanmaraş'a gelen Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Müsteşar Rana Abu Sibaa, EXPO 2023 sergi alanını gezdi. Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal'dan Filistin bahçesindeki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Sibaa, Filistin bahçesine çiçek dikti. Ziyarette Ünsal'a, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök de eşlik etti.

Filistin'e EXPO 2023'e katılma fırsatı verdikleri için Türkiye ve Onikişubat Belediyesi'ne teşekkür eden Müsteşar Sibaa, "Buraya katılımımız öncelikle devletimizin Türkiye'ye olan sempatisini ve desteğini göstermek içindir. Bizim buradaki katılımımızın başka bir nedeni de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi EXPO 2023 vesilesiyle dünyaya tanıtmaktır. Burada asıl amacımız yapacağımız birçok aktiviteyle depremde zarar gören Kahramanmaraş insanımıza moral vermek ve kendi kültürümüzü tanıtmak. Türkiye'nin her zaman Filistin olarak yanındayız. İki ülke arasında çok güzel bir iletişim var. Ayrıca biz ulusal günümüzü de burada kutlayacağız. Birçok etkinlikle en güçlü şekilde Filistin'i tanıtacağız. Türkiye'ye ve Onikişubat Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. EXPO 2023'de kendi bayrağımızı dalgalandırma ve ülkemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için tekrar şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal, ziyaretlerinden dolayı Müsteşar Sibaa'ya teşekkür ederek, "Filistin'in milli gününü burada kutlayacaklarını ifade ettiler. İnşallah biz de onlara katkı sağlayacağız. Filistin Müsteşarı Sibaa'ya teşekkür ediyor, tüm Filistin halkını davet ediyoruz. Depremin ardından Kahramanmaraş halkının rehabilitasyon sürecine nasıl katkı sunarız diye çabalayacaklar. Dün Almanya gelmişti, bugün Filistin, yarın da Japonya gelecek. Bizim en baştan söylediğimiz gibi EXPO 2023, Kahramanmaraş'ın önemli bir tanıtım organizasyonudur. Her gün bir yabancı heyet geliyor, böyle böyle şehrimizi dünyada tanınan bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ