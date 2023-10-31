Filistin'e destek için McDonald's şubesine yüzlerce canlı fare bıraktılar

Bazı Müslüman gruplar tarafından İsrail destekçisi olarak suçlanan McDonald's boykot edilen şirketlerin başında geliyor. Dün gece Londra'da Filistin destekçisi bir grup boykot çağrısına dikkat çekebilmek için bir Mc Donald'sşubesine fareli eylem düzenledi. Kutu içerisine koyulan farelerin Filistin Bayrağının renklerine boyanıp, Mc Donald's şubesinin içerisine bırakıldı. İçerideki müşterilerin panik halleriyse gözden kaçmadı.

Canın Cehenneme İsrail

Filistin Bayrağının renginde boyalı fareleri şubenin içerisine bırakan eylemci "Canın cehenneme İsrail" diye bağırdı. Yayınlanan videonun sonunda boykot edilen diğer şirketlerin logolarına ve bilgilerine de yer verildi.