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FİLİSTİN DEVLETİ NE ZAMAN, kim tarafından kuruldu? Filistin başkenti neresidir?

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Türkiye'nin Filistin'e asker gönderip göndermeyeceği konusu tartışılırken Filistin'e gitmek isteyenler "Filistin devleti ne zaman, kim tarafından kuruldu? Filistin başkenti neresidir?" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Bağımsızlık ilanı, Filistin halkının kendi ulusal kimliğini ve bağımsızlığını kazanma hedefini yansıtan bir adımdı. Şimdi ise Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar derinleşirken vatandaşlar, ""Filistin devleti ne zaman, kim tarafından kuruldu? Filistin başkenti neresidir?" Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

FİLİSTİN DEVLETİ NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Filistin Devleti, 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsızlığını ilan etti. Bu ilan Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) tarafından gerçekleştirildi ve Filistin'in bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplum tarafından tanınması için bir adım olarak kabul edildi.

FİLİSTİN DEVLETİ NE ZAMAN, kim tarafından kuruldu? Filistin başkenti neresidir?Kudüs

FİLİSTİN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Filistin'in başkenti tartışmalı bir konudur çünkü Filistin, İsrail ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iki farklı bölgeye bölünmüştür. Batı Şeria'da Ramallah, Filistin Yönetimi'nin idari merkezi olarak kabul edilirken, Gazze Şeridi Hamas'ın kontrolünde ve Gazze şehri buranın idari merkezidir. Filistin halkının arzusu, bağımsız bir devletin başkentinin Doğu Kudüs olduğu yönündedir. Ancak bu konu İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın merkezinde yer aldığı için kesin bir çözüme ulaşılamamıştır ve devam etmektedir. Kudüs, hem İsrail hem de Filistin tarafından kutsal bir şehir olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle başkent konusu büyük bir anlaşmazlık konusudur.

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Serhıldan Hülakü
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