Filistin'de Coca-Cola fabrikası var mı, yok mu merak edilirken Coca-Cola yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Bugüne kadar Filistin bölgesinde açılışını gerçekleştirdiği 5 ayrı fabrika ve 7 dağıtım merkezi ile 970'in üzerinde Filistinli'ye istihdam sağladı. Peki, Filistin'de Coca-Cola fabrikası var mı?

Coca-Cola, sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal kalkınmanın önemli bir destekleyicisi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Filistin'de Coca-Cola fabrikası var mı, yok mu sorusuna yanıt arıyor. Filistin'de Coca-Cola fabrikası var mı merak ediliyor. Filistin'de Coca-Cola fabrikası var mı? Coca-Cola'dan Filistin'de yüzlerce kişiye istihdam! Detaylar haberimizdedir…

FİLİSTİN'DE COCA-COLA FABRİKASI VAR MI?

Coca-Cola ürünlerinin Filistin'deki şişeleme ve dağıtımını yapan National Beverage Company'nin (NBC) kendisi de Filistinli olan Genel Müdürü İmad Hindi, Coca-Cola sisteminin Filistin'de, bugüne kadar yapılan yatırımlarının, ekonominin can suyu olduğunun altını çizerek, "Coca-Cola buraya yatırım yapan ilk ve en büyük global şirket olmanın yanı sıra, bölgedeki yatırımlarımız başka yatırımlar için de kapıları açan özelliğe sahip. Faaliyetlerimizin oluşturduğu ekosistemin istihdam üzerindeki dolaylı etkisini de hesaba kattığımızda istihdama olan etkimiz, mevcut istihdamın 10 katı gibi bir rakama ulaşıyor. Bu rakamlar Filistin ekonomisi için çok şey ifade ediyor" dedi.

"BİRÇOK ALANDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Coca-Cola Avrasya Ortadoğu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ise "Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda şişeleyici ortaklarımız ile birlikte hem bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor, hem de birçok alanda sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

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