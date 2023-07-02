Filipinler Turizm Bakanlığı, Tanıtım Videosunda Başka Ülkelerden Görüntü Kullanılması Nedeniyle Özür Diledi

Filipinler Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tanıtım videosunda başka ülkelerden görüntüler kullanılması nedeniyle reklam ajansı özür açıklaması yaptı. Ajans, videonun birlikte çalıştığı ortakları heyecanlandırması için yabancı ülkelere ait görüntülerin kullanıldığını belirtti.

Reklam ajansının "Filipinler'i Sevin" reklam kampanyası için hazırladığı videoda Endonezya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den görüntüler kullandığı basına yansıyınca, ajans bugün özür diledi. Açıklamada, videonun birlikte çalıştığı ortakları heyecanlandırması için 'ruh hali videosu olması amacıyla' sosyal medyaya yüklendiği vurgulanıp yabancı ülkelere ait görüntülerin kullanılmasını ise 'talihsiz bir dikkatsizlik' olarak nitelendirildi. Ajans açıklamasında "Filipinler'i tanıtan bir kampanyada yabancı stok görüntülerin kullanılması son derece uygunsuz" ifadelerini kullandı.