Filipinler hangi yarım kürede? Filipinler'in konumu ve harita bilgisi

Filipinler, Güneydoğu Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Ülkenin coğrafi sınırları, denizlerle çevrili 7.641 adadan oluşur ve sadece yaklaşık 2.000'i yerleşim yerlerine ev sahipliği yapar. Filipinler, Büyük Okyanus'un batı kıyısında yer alır ve doğusunda Filipin Denizi bulunur. Ülkenin başkenti Manila'dır ve ekonomik, ticari ve kültürel merkezlerinden biridir. Filipinler, doğal güzellikleri, zengin kültürü ve sıcak misafirperverliği ile unutulmaz bir deneyim sunar.

Filipinler, Güneydoğu Asya'da yer alan tropikal bir ada ülkesidir ve bu ülkenin konumu, eşsiz doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile dikkat çeker. Filipinler, coğrafi konumu ve harita bilgisi ile ilgilenenler için büyüleyici bir destinasyon olarak öne çıkar. Bu makale, Filipinler'in konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak, bu güzel ülkeyi keşfetmeyi düşünenlere rehberlik edecektir.

FİLİPİNLER HANGİ YARIM KÜREDE?

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) kurucu ve etkin üyelerinden ada ülkesi Filipinler, bölgede deniz ticareti ve güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip.

Filipinler, Güneydoğu Asya'da yer almaktadır. Güneydoğu Asya, Asya anakarasının güneydoğu kısmını kapsar ve bu bölge dünya üzerindeki en güzel tropikal cennetlerden birine ev sahipliği yapar. Filipinler, Güneydoğu Asya'nın kalbinde yer aldığı için bu bölgenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

COĞRAFİ SINIRLARI VE KOMŞU ÜLKELER

Ülkenin coğrafi sınırları, denizlerle çevrili 7.641 adadan oluşur. Bu adalar, ülkenin benzersiz coğrafyasını oluşturur ve bunların sadece yaklaşık 2.000'si yerleşim yerlerine ev sahipliği yapar. Filipinler, Büyük Okyanus'un batı kıyısında yer alır ve doğusunda Filipin Denizi bulunur. Ayrıca, Tayvan, Endonezya, Malezya ve Vietnam gibi komşu ülkelerle sınır komşusudur.

Filipinler, yaklaşık olarak 300,000 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir ve Güneydoğu Asya'daki en büyük adalı ülkelerden biridir. Ülkenin coğrafi yapısı çeşitlidir; dağlık bölgeler, ormanlar, plajlar, mercan adaları ve tarım alanları gibi farklı ekosistemlere sahiptir.

Başkent Manila, Filipinler'in en büyük şehri ve idari merkezidir. Şehir, Luzon Adası'nın kuzeybatısında yer alır ve ülkenin ekonomik, ticari ve kültürel merkezlerinden biridir. Manila, modern alışveriş merkezleri, tarihi bölgeler, müzeler ve canlı gece hayatı ile ünlüdür.

Filipinler'in tarihi zenginliği ve kültürel mirası da etkileyicidir. Ülke, İspanyol, Amerikan ve Japon egemenlikleri altında uzun bir tarih geçirmiş ve bu dönemlerin izlerini taşımaktadır. Filipinler mutfağı, deniz ürünleri, tropikal meyveler ve geleneksel yemeklerle zengindir. Ayrıca Filipinler, renkli festivaller, danslar ve el sanatları ile ünlüdür.

Filipinler aynı zamanda doğal güzelliklerle dolu bir ülkedir. Beyaz kumlu plajlar, turkuaz sular ve dalış olanakları, tatilciler için cazip bir destinasyon haline getirir. Ayrıca, ülke içinde yer alan volkanlar, göller, nehirler ve yağmur ormanları doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekler.

Künye

Başkent: Manila

Nüfus: 104 milyon

Etnik yapı: Yüzde 28,1 Tagalog, yüzde 13,1 Cebuano , yüzde 9Ilocano, yüzde 7,6 Bisaya/Binisaya, yüzde 7,5 Hiligaynon Ilonggo, yüzde 6 Bikol, yüzde 3,4 Waray, yüzde 25,3 diğer

Yüzölçümü: 300 bin kilometrekare

Dil: Filipince ve İngilizce (Resmi Diller)

Din: Yüzde 88 Hristiyan, yüzde 5 Müslüman ve yüzde 7 diğer

Para Birimi: Filipin Pezosu (PHP)

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesinin yanı sıra bölgesel barış ile güvenliğin artırılmasını amaçlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) kurucu ve etkin üyelerinden ada ülkesi Filipinler, bölgede deniz ticareti ve güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından biri olan ve zengin hidrokarbon rezervleri bulunduğu belirtilen Güney Çin Denizi üzerinde, Çin, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan'ın yanı sıra Filipinler de hak iddia eden ülkeler arasında.

Sonuç olarak, Filipinler, Güneydoğu Asya'nın cennet köşelerinden biridir. Bu ülke, coğrafi konumu, doğal güzellikleri, zengin kültürü ve sıcak misafirperverliği ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunar. Filipinler'i keşfetmek, tropik adaların büyüsünü yaşamak, yerel kültürü deneyimlemek ve doğanın güzelliklerini görmek isteyenler için büyüleyici bir fırsattır.