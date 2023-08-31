A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek adını üst üste 5. kez yarı finale yazdırdı. Peki, Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı nerede oynanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımımızın rakibi İtalya olacak. Arama motorlarında ise Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı nerede oynanacak? soruları aratıldı.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan dev müsabakada, Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, 2. seti ise 25-22'lik skorla kazandı. 3. sette de rakibine göz açtırmayan Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yari finale yükseldi.

YARI FİNAL 1 EYLÜL'DE

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

SETLER;

1.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

2.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 POLONYA

3.SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 POLONYA