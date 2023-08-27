Millilerimiz, Filenin Sultanları CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yendi. Arama motorlarında ise Filenin Sultanları şampiyon oldu mu? Filenin Sultanları maç sonucu ne oldu? En çok aratılan sorgulardan oldu. İşte detaylar…

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek turnuvada bir üst aşamaya geçmeyi başardı. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Peki, Filenin Sultanları şampiyon oldu mu? Filenin Sultanları maç sonucu ne oldu? İşte detaylar…

FİLENİN SULTANLARI ŞAMPİYON OLDU MU?

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda ev sahibi Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdırdı. Takımımız, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi. Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi. Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUCU NE OLDU?

Milli takımımız, Belçika ile karşılaştığı mücadelede ilk seti 25-22'lik skorla kazandı. Belçika ise ikinci sette Milli Takımımıza 25-16 üstünlük sağlayarak setlerde eşitliği sağladı. Üçüncü sette Filenin Sultanları tekrar hız kazandı ve 25-15'lik skorla seti aldı, toplamda 2-1 öne geçti. Heyecan dolu geçen dördüncü sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30'la üstünlük sağlayarak mücadeleyi 3-1 kazandı. Bu zaferle çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek finalde ise Polonya-Almanya maçının galibiyle karşılaşacak.