Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Paris Yaz Olimpiyatları 2024'te Filenin Sultanları maç tarihleri belli oldu. 26 Temmuz'da görkemli bir açılış töreniyle başlayan Olimpiyatlar, Fransa'nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşiyor. Voleybol maçları ne zaman ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı! Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman?
2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında ilk maçını Hollanda'ya karşı oynadı. İki set geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları maç tarihleri ve yayın bilgileri, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Detaylar haberimizdedir…
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI
29 Temmuz: Türkiye-Hollanda 3-2
1 Ağustos: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti saat 10.00
4 Ağustos: Türkiye-İtalya saat 10.00