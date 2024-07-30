Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Paris Olimpiyatlarında Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grup aşamasında ilk maçını Hollanda'ya karşı oynadı. İki set geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları maç tarihleri ve yayın bilgileri, sporseverler tarafından merakla bekleniyor. Filenin Sultanları olimpiyat kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ PROGRAMI

29 Temmuz: Türkiye-Hollanda 3-2

1 Ağustos: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti saat 10.00

4 Ağustos: Türkiye-İtalya saat 10.00