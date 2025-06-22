Filenin Sultanları maçı ne zaman? VNL Milletler Ligi Türkiye-Brezilya voleybol maçı nasıl izlenir?

Filenin Sultanları'nın Brezilya ile oynayacağı maç, grup aşamasında hem prestij hem sıralama açısından kritik. Bu nedenle "Filenin Sultanları maçı ne zaman?" sorusunun yanı sıra, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı da büyük ilgi görüyor. Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanacak Türkiye-Brezilya maçı için "Filenin Sultanları maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusu yanıt buldu. İşte maç saati ve canlı yayın bilgileri…

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, VNL 2025 İstanbul etabındaki dördüncü ve son maçına 22 Haziran 2025 Pazar günü çıkacak. Karşılaşmada rakip, turnuvada namağlup ilerleyen Brezilya olacak.

VNL MİLLETLER LİGİ VOLEYBOL MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus uygulamasında da canlı yayın alternatifi mevcut.

BREZİLYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT Spor ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Milli takımın bu kritik maçını kaçırmak istemeyenler ekran başında olmalı.