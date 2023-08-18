Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ilk maçında İsveç ile karşılaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma hakkında ise Filenin Sultanları maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanıyor, nereden izlenir? soruları aratıldı.
Türkiye ile İsveç CEV Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler ise arama motorlarında Türkiye - İsveç voleybol maçı hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası kadın voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aradı. Heyecan dolu karşılaşmanın detayları haberimizde yer alıyor.
Türkiye ile İsveç'in CEV Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı karşılaşma TRT Spor ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Heyecan kesecek olan voleybol karşılaşması 18 Ağustos günü saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin altın madalya olduğunu belirtti. Üstündağ, takıma olan güvenini dile getirerek, rakipleri yenmek için çaba harcamaları gerektiğini vurguladı.
Belçika, İtalya, Almanya ve Estonya'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan milli takım; Azerbaycan, Çekya, İsveç, Yunanistan, Almanya ile karşı karşıya gelecek. "Filenin Sultanları", grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.
Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. 2003 yılında, ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasından bu yana, Türkiye'de "Filenin Sultanları" unvanı ile tanınmaktadır. Bu unvan, o yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında verilmiştir. Ülkenin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde etmiştir.
1Cansu Özbay Pasör
2 Elif Şahin Pasör
3 Sıla Çalışkan Pasör
4 Buse Ünal Pasör
5 Dilay Özdemir Pasör
6 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
7 Melissa Vargas Pasör Çaprazı
8 Tutku Burcu Yüzgenç Pasör Çaprazı
9 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı
10 Hande Baladın Smaçör
11 Tuğba Şenoğlu Smaçör
12 Derya Cebecioğlu Smaçör
13 Meliha İsmailoğlu Smaçör
14 Saliha Şahin Smaçör
15 İlkin Aydın Smaçör
16 Yaprak Erkek Smaçör
17 Neriman Özsoy Smaçör
18 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
19 Zehra Güneş Orta Oyuncu
20 Beyza Arıcı Orta Oyuncu
21 Aslı Kalaç Orta Oyuncu
22 Ayçin Akyol Orta Oyuncu
23 Kübra Akman Orta Oyuncu
24 Yasemin Güveli Orta Oyuncu
25 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu
26 Simge Aköz Libero
27 Ayça Aykaç Libero
28 Eylül Akarçeşme Libero
29 Melis Yılmaz Libero
30 Gizem Örge Libero