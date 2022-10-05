Dünya kadın voleybol turnuvası kapsamında oynanan voleybol maçları büyük ilgi çekmekte. Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızın ülkemizi temsil ettiği Dünya kadın voleybol turnuvası heyecanla takip ediliyor. Sporseverlerin gündeminde ise Türkiye - Kanada maçı ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, Filenin sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kanada maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-Kanada voleybol milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kanada maçı ne zaman? Türkiye - Kanada maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin sultanları maçı ne zaman? sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor.Dünya kadın voleybol turnuvası devam etmekte. Turnuva devam ederken ise sporseverlerin bugün voleybol maçı olup olmadığını merak etmekte. Dünya Kadın voleybol turnuvasını takip eden sporseverlerin merak ettikleri arasında Türkiye - Kanada maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Filenin sultanları maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Kanada maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - KANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı. Türkiye, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye - Kanada maçı 5 Ekim tarihinde 18:30'da oynanacak.