Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Merak edilenler arasında ise Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? soruları yer aldı.
Kadın voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi yakından takip ediliyor. Heyecanla takip edilen turnuvada merak edilenler arasında ise Türkiye - Çekya voleybol maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırıldı. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Çekya karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.
Türkiye üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.
Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. 2003 yılında, ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasından bu yana, Türkiye'de "Filenin Sultanları" unvanı ile tanınmaktadır. Bu unvan, o yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında verilmiştir. Ülkenin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde etmiştir.
1Cansu Özbay Pasör
2 Elif Şahin Pasör
3 Sıla Çalışkan Pasör
4 Buse Ünal Pasör
5 Dilay Özdemir Pasör
6 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı
7 Melissa Vargas Pasör Çaprazı
8 Tutku Burcu Yüzgenç Pasör Çaprazı
9 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı
10 Hande Baladın Smaçör
11 Tuğba Şenoğlu Smaçör
12 Derya Cebecioğlu Smaçör
13 Meliha İsmailoğlu Smaçör
14 Saliha Şahin Smaçör
15 İlkin Aydın Smaçör
16 Yaprak Erkek Smaçör
17 Neriman Özsoy Smaçör
18 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu
19 Zehra Güneş Orta Oyuncu
20 Beyza Arıcı Orta Oyuncu
21 Aslı Kalaç Orta Oyuncu
22 Ayçin Akyol Orta Oyuncu
23 Kübra Akman Orta Oyuncu
24 Yasemin Güveli Orta Oyuncu
25 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu
26 Simge Aköz Libero
27 Ayça Aykaç Libero
28 Eylül Akarçeşme Libero
29 Melis Yılmaz Libero
30 Gizem Örge Libero