A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 (25-13, 25-13, 25-13) mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Merak edilenler arasında ise Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? soruları yer aldı.

Kadın voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesi yakından takip ediliyor. Heyecanla takip edilen turnuvada merak edilenler arasında ise Türkiye - Çekya voleybol maçının ne zaman ve hangi kanalda olduğu araştırıldı. Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?

ÇEKYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Çekya karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE KADIN MİLLİ VOLEYBOL TAKIMI HAKKINDA

Türkiye kadın millî voleybol takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yönetilen ve Türkiye'yi uluslararası kadın voleybol karşılaşmalarında temsil eden takımdır. 16 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla FIVB dünya sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. 2003 yılında, ikinci olduğu Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasından bu yana, Türkiye'de "Filenin Sultanları" unvanı ile tanınmaktadır. Bu unvan, o yıl karşılaşmaları anlatan TRT Spikerleri tarafından takımın maçlarda gösterdiği efsanevi performans sonrasında verilmiştir. Ülkenin milli takım düzeyinde takım sporlarında en başarılı derecelerini elde etmiştir.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI GÜNCEL KADRO 2023!

1Cansu Özbay Pasör

2 Elif Şahin Pasör

3 Sıla Çalışkan Pasör

4 Buse Ünal Pasör

5 Dilay Özdemir Pasör

6 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı

7 Melissa Vargas Pasör Çaprazı

8 Tutku Burcu Yüzgenç Pasör Çaprazı

9 Defne Başyolcu Pasör Çaprazı

10 Hande Baladın Smaçör

11 Tuğba Şenoğlu Smaçör

12 Derya Cebecioğlu Smaçör

13 Meliha İsmailoğlu Smaçör

14 Saliha Şahin Smaçör

15 İlkin Aydın Smaçör

16 Yaprak Erkek Smaçör

17 Neriman Özsoy Smaçör

18 Eda Erdem Dündar Orta Oyuncu

19 Zehra Güneş Orta Oyuncu

20 Beyza Arıcı Orta Oyuncu

21 Aslı Kalaç Orta Oyuncu

22 Ayçin Akyol Orta Oyuncu

23 Kübra Akman Orta Oyuncu

24 Yasemin Güveli Orta Oyuncu

25 Zeynep Sude Demirel Orta Oyuncu

26 Simge Aköz Libero

27 Ayça Aykaç Libero

28 Eylül Akarçeşme Libero

29 Melis Yılmaz Libero

30 Gizem Örge Libero