Filenin sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman? Türkiye- Hırvatistan maçı hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası 2022 dördüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün Hırvatistan ile mücadele edecek. Grupta oynanan ilk 3 maçta 2 galibiyet alırken 1 mağlubiyet kaydetmişti. Şimdi ise Hırvatistan ile A Milli Takımımız karşı karşıya gelecek. Peki, Filenin sultanları maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye- Hırvatistan maçı ne zaman? Türkiye- Hırvatistan maçı hangi kanalda?