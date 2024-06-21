Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952
Filenin Sultanları, Milletler Ligi Kadınlar Çeyrek Finali'nde Polonya'y ile karşı karşıya geldi. Peki, Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Bayan Voleybol Takımı VNL elendi mi?
2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız elendi mi? Filenin Sultanları elendi mi?
FİLENİN SULTANLARI ELENDİ Mİ?
1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE
2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE
3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE
4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE
5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.
Filenin Sultanları'nı eleyen Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti.
Polonya ve İtalya'nın yarı final maçı heyecanla bekleniyor.