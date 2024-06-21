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Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi Kadınlar Çeyrek Finali'nde Polonya'y ile karşı karşıya geldi. Peki, Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Bayan Voleybol Takımı VNL elendi mi?

2024 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız elendi mi? Filenin Sultanları elendi mi?

FİLENİN SULTANLARI ELENDİ Mİ?

1. SET SONUCU: POLONYA 20-25 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: POLONYA 25-22 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: POLONYA 25-20 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: POLONYA 19-25 TÜRKİYE

5. SET SONUCU: POLONYA 15-11 TÜRKİYE

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Filenin Sultanları'nı eleyen Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde ABD'yi 3-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Polonya ve İtalya'nın yarı final maçı heyecanla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Polonya Gündem Spor Haberler

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