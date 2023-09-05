A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail ile karşı karşıya geldi. Spor severler maçın ardından Filenin Efeleri gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? merak etti.

Filenin Efeleri gruptan çıktı mı? A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail ile karşı karşıya geldi. Spor severler maçın ardından Filenin Efeleri gruptan çıktı mı, son 16'ya kaldı mı? merak etti. İşte detaylar...

FİLENİN EFELERİ GRUPTAN ÇIKTI MI?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDIK

Filenin Efeleri, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu.

GRUPTAN ÇIKTIK

Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

Salon: Shlomo Group Arena

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

Türkiye: Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Arda Bostan)

İsrail: Hershko, Sokolov, David, Goldrin, Genis, Katzenelson (Roitman, Liberman, Ariel, Rura, Haver)

Setler: 25-23, 25-13, 25-17

Süre: 80 dakika (29, 24, 27)