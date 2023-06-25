Filenin Efeleri final maçı ne zaman hangi kanalda? Filenin Efeleri maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Avrupa Ligi final maçına nerde?

A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Filenin Efeleri, yarı final maçında Çekya'yı 3-2 yenerek adını finale yazan taraf olmuştu. A Milli Erkek Voleybol Takımı bu galibiyetin ardından FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı. Peki Filenin Efeleri final maçı ne zaman hangi kanalda? Filenin Efeleri maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi final maçına ne zaman?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Filenin Efeleri Ukrayna ile şampiyonluk için karşılaşacak. Peki Filenin Efeleri final maçı ne zaman hangi kanalda? Filenin Efeleri maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Avrupa Altın Ligi final maçına ne zaman?

FİLENİN EFELERİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri Türkiye Erkek Voleybol Takımı Ukrayna ile25 Haziran Pazar günü saat 21.00'de karşılaşacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından naklen aktarılacak.

FİLENİN EFELERİ AVRUPA ALTIN LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finalin diğer maçında Ukrayna, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup etti ve finalde Türkiye'nin rakibi oldu. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak. Milli takımımızın kadrosu ise şu şekilde: Bedirhan, Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Vahit Emre, Mirza, Arda, Yiğit)