Karada yaşayan en büyük hayvan olan Fil, 3 ila 4 metre arasında değişen boyları, 4 bin ila 7 bin kilogram arasında değişen ağırlıkları ile bilinmektedir. Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli hayvanlardır. Peki, Fil eti yenir mi? Fil eti lezzetli mi? Fil eti yiyen ülkeler!

FİL ETİ YENİR Mİ?

Fillerin bir zamanların korkulu hastalığı olan tüberkülozu insanlara bulaştırma riskinin olduğu bilinmesi üzerine fil etinin yenmesi tercih edilmemekte birlikte önerilmemektedir.

FİL ETİ LEZZETLİ Mİ?

Fil etine rastlamak zor olsa da Afrika'da yüzyıllardır yenilmektedir. Fil eti yoğun ve lifli olduğu nedeniyle çiğnenmesi bir hayli zordur. Fil etinin tadının ise sığır veya dana etine benzer olduğu bilinmektedir. Fil etinin tadını daha lezzetli hale getirmek için ise yurtdışında genellikle sos veya turşu servis edilmektedir.

HANGİ ÜLKELER FİL ETİ YİYOR?

Fillerin çoğunluğunun Afrika ülkelerinde yaşaması üzerine Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyet'inde fil eti yenmektedir. Ayrıca fil etinin kilogram başına satış fiyatının ise bu ülkelerde 2 ila 5 dolar arasında değiştiği bilinmektedir.

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