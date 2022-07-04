Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi?

2022-23 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN?

2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.