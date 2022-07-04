Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi? - Haberler

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Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi?

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Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun fikstürü belli oluyor. Süper Lig'de 2022-2023 sezonun kura çekimi bugün yapılacak. Peki, Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi? İşte 2022-23 fikstür tarihi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi ne zaman? 2022-23 Süper Lig fikstürü çekildi mi?

2022-23 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN?

2022-2023 Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi bugün yapılacak. Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 5 Temmuz Salı günü yine saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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