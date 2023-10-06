Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi taraftarın tepkileri sonrası seçime gitme kararı aldı. Yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Çebi'nin karşısına hangi isimlerin aday çıkacağı merak konusu olurken, eski başkan Fikret Orman kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? merak ediliyordu. İşte detaylar...

Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi taraftarın tepkileri sonrası seçime gitme kararı aldı. Yeniden başkanlığa aday olmaya hazırlanan Çebi'nin karşısına hangi isimlerin aday çıkacağı merak konusu olurken, eski başkan Fikret Orman kafa karıştıran bir açıklama yaptı. Fikret Orman Beşiktaş başkanlığına aday olacak mı? merak ediliyordu. Detaylar haberimizde!

FİKRET ORMAN ADAY MI?

Seçime gitme kararı alan Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, yeniden aday olacağı iddialarına cevap verdi. Orman yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orda olurum." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN BANA NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA ORADA OLURUM"

Fikret Orman ile konuştuğunu belirten Candaş Tolga Işık yaptığı açıklamada, "Az önce Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman'la konuştum, "Aday olmayı düşünüyor musunuz?" diye sordum, "Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım! Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş'ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olurum." ifadelerini kullandı.