Fikret Hakan Kimdir? Türk Sinemasının Ünlü Oyuncusunun Fikret Hakan'ın Hayatı ve Biyografisi!

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan'ın kim olduğunu ve hayatına dair detayları merak etmekte olan kişiler internet üzerinde araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Fikret Hakan kimdir? Fikret Hakan hayatı ve biyografisi!

Fikret Hakan kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Türk sinemasının ünlü oyuncuları arasında yer almakta olan ismin hayatı ve biyografisi başta olmak üzere birçok detayı araştırılmakta. Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Peki, Fikret Hakan kimdir? Fikret Hakan hayatı ve biyografisi!

FİKRET HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan ve Balıkesir'de 23 Nisan 1934'te dünyaya gelen Hakan'ın çocukluğu, babasının görevi nedeniyle farklı şehirlerde geçti.

Hakan'ın sanat altyapısını, Anadolu'daki sinemalarda gördüğü filmler oluştururken, çok iyi bir izleyici oldu ve sinema oyuncusu olma düşüncesi aynı süreçte kafasında yer etti.

Ortaokul çağındayken İstanbul'a geldiklerinde tiyatroyu keşfeden ve mahalledeki arkadaşlarıyla gitmeye başladığı tiyatrodan çok etkilenen sanatçı, ilgi duyduğu edebiyat alanında da eserler vermeye başladı.

Sanat hayatına 1950'de Ses Tiyatrosu'nda başladı

Fikret Hakan'ın çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çeviri kitapları da içeren zengin bir kitaplığı oldu, küçük yaşlardan itibaren okumak ve yazmak yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Taksim Atatürk Lisesi'nde okurken İstanbul Ekspress'te gazeteciliğe başlayan Hakan, bazı edebiyat dergilerinde hikayelerini okuyucuyla buluşturdu.

Hakan, sanat hayatına 1950'de Ses Tiyatrosu'nda "Üç Güvercin Opereti"yle sahneye çıkarak başladı ve daha sonra sinemaya yöneldi.