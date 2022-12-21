Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Fikret Bila hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Fikret Bila'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Fikret Bila hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Fikret Bila'nın hayatını araştırıyor. Peki, Fikret Bila kimdir? Fikret Bila kaç yaşında, nereli? Fikret Bila hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FİKRET BİLA KİMDİR?

Fikret Bila 1958 yılındaZonguldak'ta doğanTürk gazetecidir. Fikret Bila, 1958 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. 2011 yılında akciğer kanseri nedeni ile vefat eden gazeteci Hikmet Bila (d.1954- 2011) abisidir. 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 yılında yüksek ihtisasını tamamlayıp Gazi Üniversitesi'nden doktora derecesi aldı.

Fikret Bila, 1980 yılında Sayıştay sınavını birincilikle kazanarak denetçi oldu. 1980-1986 yılları arasında Sayıştay Denetçisi olarak görev yaptı. 1986 yılında Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü'nden ayrılarak gazeteciliğe döndü. Gazeteciliğe 1977 yılında Yankı Dergisi'nde başladı. 1986 yılında Nokta Dergisi'ne geçti. 1987 yılında da Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda göreve başladı. 1989 yılında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü bursuyla ABD'de mesleki kurslara katıldı. 1993 yılında İstihbarat Şefi, 1995 yılında da Milliyet Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı oldu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda araştırmacı gazetecilik dersleri verdi. CNN TÜRK'te Ankara Kulisi programını sundu. Milliyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi olarak çalıştı. aynı gazetede Yön başlığı altında köşe yazıları yazdı. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni görevi yapmaktadır.

7 Temmuz 1998 günü Makedonya gezisinde Başbakan Mesut Yılmaz ve heyetinin bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında Fikret Bila da ağır yaralandı. Bu kazada sol gözünü kaybetti. Fikret Bila, evli ve çocuk sahibidir. 30 Temmuz 2013 tarihinde Milliyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ın yerine Fikret Bila getirildi.

Kitapları :

2010 – Komutanlar cephesi

2007 – Komutanlar cephesi

2007 – Ankara'da Irak Savaşları

2004 – Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler

2003 – Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları

2001 – Phoenix: Ecevit'in yeniden doğuşu

Ödülleri :

2007 Abdi İpekçi Yılın Gazetecisi Ödülü,

2007 Çağdaş Gazeteciler Derneği Mustafa Ekmekçi Özel Ödülü,

2007 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportaj Ödülü,

1998 Kocaeli Üniversitesi Yılın Gazetecisi Ödülü,

1994 Maliye Bakanlığı Ödülü,

1994 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Haber Ödülü,

1993 Çağdaş Gazeteciler Derneği Yılın Haber Ödülü,

1992 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Gazetecisi Ödülü.