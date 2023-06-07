Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Figen Çalıkuşu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Figen Çalıkuşu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Figen Çalıkuşu kimdir? Figen Çalıkuşu kaç yaşında, nereli? Figen Çalıkuşu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Figen Çalıkuşu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Figen Çalıkuşu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Figen Çalıkuşu kimdir? Figen Çalıkuşu kaç yaşında, nereli? Figen Çalıkuşu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

FİGEN ÇALIKUŞU KİMDİR?

Eylül 1969'da İzmir'de doğdu. Babasının memuriyeti sebebi ile ilk, orta ve lise öğrenimini değişik yerlerde tamamladı.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, dil eğitimi almak üzere ABD'ye gitti.Döndükten sonra Antalya Barosuna kayıtlı avukat olarak mesleğini icra etmeye başladı.

Halen CHP Antalya Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi olan Figen Çalıkuşu, iki dönem Encümenlik, iki dönem Kadın ve Aile Komisyon Başkanlığı, 2007 yılı genel seçimlerinde DYP Antalya Milletvekili adaylığı, önceki yıllarda DYP Antalya Muratpaşa Kadın Kolları Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Siyaset Grubunda, Antalya Üniversiteli Kadınlar Derneğinde, Antalya Gönüllüleri Derneğinde üyeliği bulunmaktadır.Yerel basında ve yayında olduğu dönemde Yeni Ulus gazetesinde, blog radikal ve Liberal Demokrat Yazarlar sayfalarında düzenli olarak yazıları yayınlanmaktadır.

İngilizce bilen Çalıkuşu evli ve bir çocuk annesidir.