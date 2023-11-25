Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez (47), çıkan tartışmada oğlu D.D. (16), tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Üzücü olay sonrası Figen Bezmez kim? Figen Bezmez neden öldürüldü araştırıldı.

Figen Bezmez kim? Figen Bezmez neden öldürüldü?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Figen Bezmez, oğlu tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası oğlu gözaltına alındı. Figen Bezmez neden öldürüldü? Figen Bezmez kim?

FİGEN BEZMEZ KİM?

Olay, saat 18.00 sıralarında, Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta meydana geldi. Figen Bezmez, iddiaya göre ayrıldığı eşinden olan oğlu D.D.'yi görmek için oturduğu eve gitti. Figen Bezmez içeri girdikten sonra oğlu D.D. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada kapıyı kilitleyen D.D., bıçakla annesine saldırdı.

Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp, yardım istedi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Bezmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. D.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Bezmez'in cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.