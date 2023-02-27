FIFA yılın en iyi kalecisi kim seçildi 2023? FIFA The Best yılın en iyi erkek kalecisi kim oldu? Martinez mi, Courtois mi, Bounou mu?
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FIFA The Best ödülleri verilmeye devam ediyor. Ödül töreninde en iyi kaleci ödülünün sahibi açıklandı. Peki, FIFA yılın en iyi kalecisi kim seçildi 2023? FIFA The Best yılın en iyi erkek kalecisi kim oldu? Martinez mi, Courtois mi, Bounou mu? İşte detaylar...
FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür. FIFA yılın en iyi kalecisi kim seçildi 2023? FIFA The Best yılın en iyi erkek kalecisi kim oldu? Martinez mi, Courtois mi, Bounou mu?
En İyi FIFA Erkek Futbolcu adayları:
Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema
En İyi FIFA Kadın Futbolcu adayları:
Beth Mead, Alex Morgan ve Alexia Putellas
En İyi FIFA Erkek Antrenörü adayları:
Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni
En İyi FIFA Kadın Antrenörü adayları:
Sonia Bompastor, Pia Sundhage ve Sarina Wiegman
En İyi FIFA Erkek Kalecisi adayları:
Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez
En İyi FIFA Kadın Kalecisi adayları:
Ann-Katrin Berger, Mary Earps ve Christiane Endler
FIFA Puskas Ödülü adayları:
Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet
FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür.
Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.
En iyi kaleci ödülünü Arjantin milli takımının efsane kalecisi Emiliano Martinez kazandı.