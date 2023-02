FIFA The Best ödülleri verilmeye devam ediyor. Ödül töreninde en iyi kaleci ödülünün sahibi açıklandı. Peki, FIFA yılın en iyi kalecisi kim seçildi 2023? FIFA The Best yılın en iyi erkek kalecisi kim oldu? Martinez mi, Courtois mi, Bounou mu? İşte detaylar...

FIFA THE BEST ADAYLARI KİMLERDİR 2023?

En İyi FIFA Erkek Futbolcu adayları:

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema

En İyi FIFA Kadın Futbolcu adayları:

Beth Mead, Alex Morgan ve Alexia Putellas

En İyi FIFA Erkek Antrenörü adayları:

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni

En İyi FIFA Kadın Antrenörü adayları:

Sonia Bompastor, Pia Sundhage ve Sarina Wiegman

En İyi FIFA Erkek Kalecisi adayları:

Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez

En İyi FIFA Kadın Kalecisi adayları:

Ann-Katrin Berger, Mary Earps ve Christiane Endler

FIFA Puskas Ödülü adayları:

Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NEDİR?

Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.

FIFA THE BEST EN İYİ KALECİ ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI 2023?

En iyi kaleci ödülünü Arjantin milli takımının efsane kalecisi Emiliano Martinez kazandı.