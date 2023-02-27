FIFA The Best ödül töreninde ödüller sahiplerini buluyor. Yılın en iyi futbolcusu ödülü kime gidecek merak ediliyor. Peki, FIFA yılın en iyi futbolcusu kim seçildi 2023? Messi mi Benzema mı Mbappe mi? FIFA The Best en iyi futbolcu ödülünü kim aldı? İşte detaylar...

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür. FIFA The Best ödülleri bugün veriliyor. Dünyanın en iyi oyuncusu Messi mi Mbappe mi yoksa Benzema mı seçilecek merak ediliyor. Peki, FIFA yılın en iyi futbolcusu kim seçildi 2023? Messi mi Benzema mı Mbappe mi? FIFA The Best en iyi futbolcu ödülünü kim aldı? İşte kazananlar listesi...

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür.

Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

FIFA The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Ödül töreni 27 Şubat 2023 saat 23:00 'da yapılacak.

FIFA THE BEST 2023 ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI, HANGİ FUTBOLCU?

Fıfa The Best en iyi erkek futbolcu adayları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema'dır. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklanacak.