Futbolun en iyilerinin seçildiği FIFA The Best 2023 ödül töreni birazdan başlayacak. Ödül törenini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, FIFA The Best töreni hangi kanalda 2023? FIFA The Best ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayını var mı, TV'de yayınlanacak mı? araştırması yapıyor. Peki, FIFA The Best 2023 hangi kanalda yayınlanacaktır? İşte detaylar...

FIFA The Best ödül töreni canlı izle! 27 Şubat 2023 FIFA The Best canlı yayın nereden izlenir, canlı izleme linki var mı, hangi kanalda? (CANLI İZLE)

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür. Peki, FIFA The Best töreni hangi kanalda 2023? FIFA The Best ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayını var mı, TV'de yayınlanacak mı? FIFA The Best ödül töreni başladı mı? FIFA The Best ödül törenine kimler katılacak? FIFA The Best ödül töreninde Messi ve Ronaldo olacak mı? İşte ayrıntılar...

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür.

Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

FIFA The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Ödül töreni 27 Şubat 2023 saat 23:00 'da yapılacak.

FIFA THE BEST ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

FIFA The Best ödül töreni 27 Şubat Pazartesi yani bugün saat 23:00 'da başlayacak. Fakat ödül töreninin canlı olarak hangi kanalda yayınlanacağı bilinmiyor. Tahminlere göre ödül töreninin FIFA'nın resmi Youtube kanalında yayınlanabileceği düşünülüyor.

GÜNCELLEME: Youtube resmi FIFA kanalında ödül töreni canlı olarak yayınlanmaktadır.

FIFA THE BEST ADAYLARI KİMLERDİR 2023?

En İyi FIFA Erkek Futbolcu adayları:

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema

En İyi FIFA Kadın Futbolcu adayları:

Beth Mead, Alex Morgan ve Alexia Putellas

En İyi FIFA Erkek Antrenörü adayları:

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni

En İyi FIFA Kadın Antrenörü adayları:

Sonia Bompastor, Pia Sundhage ve Sarina Wiegman

En İyi FIFA Erkek Kalecisi adayları:

Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez

En İyi FIFA Kadın Kalecisi adayları:

Ann-Katrin Berger, Mary Earps ve Christiane Endler

FIFA Puskas Ödülü adayları: