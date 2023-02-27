FIFA The Best ödülü ne zaman verilecek, saat kaçta 2023? FIFA The Best ödülü en iyi futbolcu, en iyi gol, en iyi kaleci, Puskas ödülünü kim kazandı?

Futbolun en iyilerinin açıklandığı FIFA The Best ödül törenine saatler kaldı. Futbol severler kim ne ödülleri alacak, adayları kimdir, ödül töreni ne zaman yapılacak merak etti. Peki, FIFA The Best ödülü ne zaman verilecek 2023? FIFA The Best ödülü en iyi futbolcu, en iyi gol, en iyi kaleci, Puskas ödülünü kim kazandı? İşte detaylar...

FIFA'nın her sene düzenlediği ödül töreni The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Peki, FIFA The Best ödülü ne zaman verilecek 2023? FIFA The Best ödülü en iyi futbolcu, en iyi gol, en iyi kaleci, Puskas ödülünü kim kazandı?

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NEDİR?

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür.

Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

FIFA The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Ödül töreni 27 Şubat 2023 saat 23:00 'da yapılacak.

EN İYİ FUTBOLCU ADAYLARI KİMLERDİR?

FIFA The Best ödüllerinde en iyi futbolcu adayları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Karim Benzema oldu. Bu üç futbolcudan birisi en iyi futbolcu ödülünü kazanacak.

2023 PUSKAS ADAYLARI KİMLER?

Puskas Ödülü'nün adayları Richarlison, Marcin Oleksy ve Dimitri Payet olarak belirlendi.

2023 YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

Yılın en iyi teknik direktörü, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Lionel Scaloni arasından seçilecek.

2023 YILIN EN İYİ KALECİSİ ÖDÜLÜNÜN ADAYLARI KİMLER?

Yılın en iyi kalecisi, Yassine Bounou, Thibaut Courtois ve Emiliano Martinez arasından seçilecek.