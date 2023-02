FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür. Futbolun en iyilerinin seçildiği FIFA The Best 2023 töreni hakkında FIFA The Best kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazanan Messi mi, Ronaldo mu gibi konular merak edildi. Peki, FIFA The Best kim kazandı?

Futbolun en iyilerinin seçildiği FIFA The Best 2023 töreni spor gündeminin odağı haline geldi.FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür. Peki, FIFA The Best kim kazandı? 2023 FIFA The Best kazanan Messi mi, Ronaldo mu?

FIFA THE BESTKİM KAZANDI?

FIFA The Best, FIFA tarafından her yıl verilen bir dernek futbol ödülüdür.

Ödül 9 Ocak 2017'de verilmeye başlandı. Aslında bu ödül, 1991 yılında verilmeye başlanan FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünün devamı niteliğindedir. 2009 FIFA Dünya'da Yılın Oyuncusu Ödülü'nden sonra FIFA ve France Football bir araya gelerek FIFA Ballon d'Or ödülünü oluşturdu. 2010'dan 2015'e kadar ortaklık devam etti. 2016'dan itibaren ödülü yine sadece France Football vermeye devam etti. Ortaklığın sona ermesinden 2 yıl sonra ise FIFA, bu ödülü oluşturdu.

FIFA THE BEST ÖDÜLÜ NE ZAMAN VERİLECEK 2023?

FIFA The Best ödül töreni, bu gece saat 23.00'te Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek. Ödül töreni 27 Şubat 2023 saat 23:00 'da yapılacak.

PUSKAS ÖDÜLÜ KAZANAN