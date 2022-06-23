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FIFA sıralaması 2022: Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?

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FIFA sıralaması 2022: Türkiye FIFA sıralamasında kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Peki, Türkiye FİFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, FİFA sıralaması 2022!

FİFA sıralaması merak ediliyor. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Peki, Türkiye FİFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, FİFA sıralaması 2022 haberimizde...

FIFA SIRALAMASI 2022

FIFA sıralaması açıklandı. A Milli Futbol Takımı, FIFA sıralamasında 1 basamak yükselerek 1475.13 puanla 42. sırada yer aldı. FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada Brezilya, bin 837 puanla zirvedeki yerini korurken, Belçika bin 821 puanla ikincilikte kaldı, Arjantin ise bin 770 puan alarak üçüncü sıraya çıktı.

FIFA RANKING

  1. Brezilya
  2. Belçika
  3. Arjantin
  4. Fransa
  5. İngiltere
  6. İspanya
  7. İtalya
  8. Hollanda
  9. Portekiz
  10. Danimarka
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