FC 24, yeni kapak yıldızı anket başlattı. Yıldız isimlerin yer aldığı listede Mauro Icardi'de yer alıyor. Peki, FİFA kapağı için Icardi'ye nasıl oy verilir? FİFA 2024 Icardi oy verme linki var mı?

Futbolseverler FC 24'ün yeni kapağı için oy veriyor. Adaylar arasında Galatasaray'ın yıldız golcüsü İcardi'de var.Yaklaşan EA Sports oyununun kapağında hangi oyuncunun yer alması gerektiğini EA Sports'a gösterme şansınız var. Peki, FİFA 2024 kapağı için İcardi'ye nasıl oy verilir? İşte, FİFA 2024 İcardi oy verme linki!

FİFA KAPAĞI İÇİN ICARDİ'YE NASIL OY VERİLİR?

FC 24, yeni kapak yıldızı anket başlattı Futbolseverler DE FC 24'ün yeni kapağı için oy veriyor. Adaylar arasında Galatasaray'ın yıldız golcüsü İcardi'de var.Yaklaşan EA Sports oyununun kapağında hangi oyuncunun yer alması gerektiğini EA Sports'a gösterme şansınız var.

Oylamada son durum (20 Temmuz 18.00 itibriyle):

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