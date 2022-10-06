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FIFA Dünya Sıralaması 2022: Güncel Fifa dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

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FIFA Dünya Sıralaması 2022: Güncel Fifa dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takımın sıralaması güncellendi. Peki, Fifa dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? FIFA Dünya Sıralaması!

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FIFA Dünya Sıralaması! FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takımın sıralaması güncellendi. Peki, Fifa dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? FIFA Dünya Sıralaması haberimizde...

FIFA DÜNYA SIRALAMASI

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak gerileyerek 45'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinde güncellenen dünya sıralamasına göre, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan ve Faroe Adaları'na 2-1 yenilen ay-yıldızlı takım, 14,99 puan geriledi.

Toplam 1460,14 puanı bulunan milliler, dünya sıralamasında üç basamak aşağı inere 45'inci sıraya yerleşti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası öncesindeki son sıralamaya göre, ilk 10 içinde tek değişiklik oldu. İtalya, İspanya'yı geçerek 6'ncılığa çıkarken, rakibi ise 7'nciliğe geriledi.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Belçika ikinci, Arjantin de üçüncü sırada yer aldı.

En büyük çıkışı, beşer basamak yükselen İskoçya (40. sıra) ve Azerbaycan (123) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

FIFA Dünya Sıralaması 2022: Güncel Fifa dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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