Dünya Kupası futbolseverler tarafından tüm dünyada sıkı sıkıya takip ediliyor. Turnuvada maçların berabere bitmeleri futbolseverlerin beklediği heyecanı veremiyor. Bu nedenle FİFA'nın yeni penaltı kuralı gündeme geldi. Arama motorlarında FIFA'da penaltı kuralı değişti mi? Dünya Kupası berabere biten maç penaltılara mı gidecek? FİFA yeni penaltı kuralı ne? soruları aratılıyor.

FIFA'da penaltı kuralı değişti mi? sorusu merak ediliyor. Dünya Kupası maçlarının berabere bitmesi turnuvadaki heyecanı azalttığı konuşuluyor. Bunun üzerine ise FİFA'nın penaltı kuralını değiştireceği iddia edildi. Peki, FIFA'da penaltı kuralı değişti mi? Dünya Kupası berabere biten maç penaltılara mı gidecek? FİFA yeni penaltı kuralı ne? İşte detaylar...

FİFA PENALTI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Dünya Kupası'nda berabere biten maçların direkt olarak penaltı atışlarına gidilmesi konuşuluyor. Henüz FİFA'dan gelen net bir açıklama bulunmuyor.

Bunun dışında 32 Takım yerin 48 Takım,

3'erli takımdan oluşan 16 grup,

Grupta ilk 2 sırada yer alan takımların son 32'ye yükselmesi,

Gruplarda berabere bitecek maçlarda bir takıma bonus puan için penaltı atışları gibi değişikliklerin uygulanmak istediği iddiaları da mevcut.