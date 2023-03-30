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FİFA çöktü mü? FİFA Game sorun mu var?

FİFA çöktü mü? FİFA Game sorun mu var?

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FİFA çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. En popüler FPS oyunlardan FİFA beklenmedik bir sorun yaşadı. FİFA oyununda meydana geldi. Oyuncular oyuna giriş yapamadılar. İşte, FİFA sunucu durumu! FİFA çöktü mü?

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FİFA çöktü mü? sorusunun yanıtı merak edildi. Oyuncular yaşanan bu teknik aksaklığa tepki gösterdi. FİFA'ın,yaşadığı sorun, Twitter'da gündem oldu. İşte, FİFA sunucu durumu! FİFA çöktü mü? FİFA sorun mu var?

FİFA ÇÖKTÜ MÜ?

FİFA oyuncuları yaşadıkları sorunlarla ilgili paylaşımlarda bulundu FİFA hakkında gelen bildirimler sonrası hata raporu şu şekilde oluştu:

FİFA çöktü mü? FİFA sorun mu var?Countdown

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fifa Gündem Teknoloji Haberler

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