FIFA başkanı kimdir? Gianni Infantino kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!
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Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen FIFA başkanı Gianni Infantino kimdir merak edildi. Peki, FIFA başkanı kimdir? Gianni Infantino kimdir, kaç yaşında, nereli? Gianni Infantino'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Manchester Cıty - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti. Peki, FIFA başkanı kimdir? Gianni Infantino kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler...
FIFA BAŞKANI KİMDİR?
Mevcut FIFA başkanı Gianni Infantino'dur.
GİANNİ İNFANTİNO KİMDİR?
Giovanni Vincenzo Infantino (d. 23 Mart 1970; Brig-Glis, Valais) İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi. Mevcut FIFA Başkanı.
26 Şubat 2016'da yapılan seçimlerde 207 oyun 115'ini alarak FIFA'nın yeni başkanı olmuştur.
İyi derecede İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023