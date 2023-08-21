FIFA 23 oyunu için merakla beklenen yaz transfer güncellemesi ile ilgili bilgi arayışı devam ediyor. Oyuncular, FIFA 23'ün yaz transfer güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların takımları yeni transferlerle güncellenmiş olacak. Peki FIFA 23 transfer güncellemesi gelecek mi, ne zaman gelecek?

Fıfa 23 transfer güncellemesi gelecek mi? FIFA 23 oyunu için merakla beklenen yaz transfer güncellemesi ile ilgili bilgi arayışı devam ediyor. Oyuncular, FIFA 23'ün yaz transfer güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların takımları yeni transferlerle güncellenmiş olacak. Peki FIFA 23 yaz transfer güncellemesi gelecek mi, ne zaman gelecek? Detaylar...

FIFA 23 TRANSFER GÜNCELLEMESİ

Yaz transfer döneminde futbol kulüplerinin yapmış olduğu transferler, FIFA 23'e güncelleme olarak gelecek mi oyuncular tarafından merak ediliyordu. Birçok oyuncu çeşitli yamalar ile transferleri gerçekleştirirken bazı oyuncular ise manuel olarak transferleri FIFA 23 oyunlarında gerçekleştiriyor. Ancak gerek manuel gerekse yama ile de yapılsa her iki yöntemde uğraştırıcı olabiliyor ve hem oyuncu reytingleri hem de takım kimyası açısından gerçekçi olamıyor.

29 Eylül 2023 tarihinde EA FC 24 çıkış yapacağı için yeni transfer güncellemesinin FIFA 23'e gelmeyeceği tahmin ediliyor. Kulüplerin güncel kadroları ve oyuncu reytingleri EA FC 24'te yer alacak.

EA FC 24 NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMLARDA ÇIKACAK?

EA Sports FC 24 yeni bir futbol video oyunudur. Electronic Arts tarafından geliştirildi ve yayınlandı. EA'nın FIFA ile ortaklığının sona ermesinin ardından EA Sports FC serisinin açılış oyunu olarak EA Sports tarafından geliştirilen oyun, 29 Eylül 2023 tarihinde Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S için dünya çapında piyasaya sürülecek.