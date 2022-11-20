FIFA 2026 Dünya Kupası hangi ülkede, hangi kıtada yapılacak? 2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkelerde oynanacak?

FIFA 2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Bu Dünya Kupası devam ederken 2026 Dünya Kupası hangi ülkede olacak merak ediliyor. Peki, FIFA 2026 Dünya Kupası nerede, hangi ülkede yapılacak? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak? İşte kısaca bilgiler...

FIFA 2026 nerede yapılacak? FIFA 2026 hangi ülkede gerçekleştirilecek? FIFA 2026 hangi ülkede olacak belli oldu mu? 2026 Dünya Kupası hangi ülkede düzenlenecek? FIFA 2026 Dünya Kupası Kuzey Amerika'da mı olacak?

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

2026 FIFA Dünya Kupası, FIFA tarafından Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. Dünya Kupası organizasyonudur. Turnuvanın ev sahibi ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika olmuştur.

FIFA tarafından belirlenen yeni kriterlere göre, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren artık bu turnuvada 32 takım yerine 48 takım mücadele edecektir. Böylelikle bu organizasyon, 48 takımın mücadele edeceği ilk Dünya Kupası olacaktır.

2026 Dünya Kupası Ev Sahibi Ülkeleri:

- Kanada

- ABD

- Meksika

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI HANGİ KITADA YAPILACAK?

Turnuva Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek.