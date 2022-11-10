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FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Tüm katılımcılar listesi!

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FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Tüm katılımcılar listesi!

2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler hangi kıtadan hangi ülkeler turnuvaya katılacak merak ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke yer alacak. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Turnuvada hangi ülkeler var? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? İşte tüm katılımcılar...

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle:

  1. Katar
  2. Brezilya
  3. Belçika
  4. Fransa
  5. Arjantin
  6. İngiltere
  7. İspanya
  8. Portekiz
  9. Meksika
  10. Hollanda
  11. Danimarka
  12. Almanya
  13. Uruguay
  14. İsviçre
  15. ABD
  16. Hırvatistan
  17. Senegal
  18. İran
  19. Japonya
  20. Fas
  21. Sırbistan
  22. Polonya
  23. Güney Kore
  24. Tunus
  25. Kamerun
  26. Kanada
  27. Ekvador
  28. Suudi Arabistan
  29. Gana
  30. Galler
  31. Kosta Rika
  32. Avustralya

2022 Dünya Kupası Grupları:

A Grubu

  • Katar
  • Akvador
  • Senegal
  • Hollanda

B Grubu

  • İngiltere
  • İran
  • ABD
  • Galler

C Grubu

  • Arjantin
  • Suudi Arabistan
  • Meksika
  • Polonya

D Grubu

  • Fransa
  • Avustralya
  • Danimarka
  • Tunus

E Grubu

  • İspanya
  • Kosta Rika
  • Almanya
  • Japonya

F Grubu

  • Belçika
  • Kanada
  • Fas
  • Hırvatistan

G Grubu

  • Brezilya
  • Sırbistan
  • İsviçre
  • Kamerun

H Grubu

  • Portekiz
  • Gana
  • Uruguay
  • Güney Kore

Turnuvaya katılan ülkelerin kıtaları şu şekilde:

2022 Dünya Kupasına Asya kıtasından katılan ülkeler:

Katar (Ev sahibi)

İran

Güney Kore

Japonya

Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasına Avrupa kıtasından katılan ülkeler:

Almanya

Danimarka

Fransa

Belçika

Hırvatistan

Sırbistan

İspanya

İsviçre

İngiltere

Hollanda

Galler

Polonya

Portekiz

2022 Dünya Kupasına Güney Amerika kıtasından katılan ülkeler:

Arjantin

Brezilya

Uruguay

Ekvador

2022 Dünya Kupasına Kuzey Amerika kıtasından katılan ülkeler:

Kanada

ABD

Meksika

Kosta Rika

2022 Dünya Kupasına Afrika kıtasından katılan ülkeler:

Tunus

Fas

Kamerun

Gana

Senegal

2022 Dünya Kupasına Okyanusya bölgesinden katılan ülkeler:

Avustralya

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

FIFA 2022 Gündem Spor Haberler

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