FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Tüm katılımcılar listesi!
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2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler hangi kıtadan hangi ülkeler turnuvaya katılacak merak ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke yer alacak. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Turnuvada hangi ülkeler var? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? İşte tüm katılımcılar...
Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.
2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle:
- Katar
- Brezilya
- Belçika
- Fransa
- Arjantin
- İngiltere
- İspanya
- Portekiz
- Meksika
- Hollanda
- Danimarka
- Almanya
- Uruguay
- İsviçre
- ABD
- Hırvatistan
- Senegal
- İran
- Japonya
- Fas
- Sırbistan
- Polonya
- Güney Kore
- Tunus
- Kamerun
- Kanada
- Ekvador
- Suudi Arabistan
- Gana
- Galler
- Kosta Rika
- Avustralya
2022 Dünya Kupası Grupları:
A Grubu
- Katar
- Akvador
- Senegal
- Hollanda
B Grubu
- İngiltere
- İran
- ABD
- Galler
C Grubu
- Arjantin
- Suudi Arabistan
- Meksika
- Polonya
D Grubu
- Fransa
- Avustralya
- Danimarka
- Tunus
E Grubu
- İspanya
- Kosta Rika
- Almanya
- Japonya
F Grubu
- Belçika
- Kanada
- Fas
- Hırvatistan
G Grubu
- Brezilya
- Sırbistan
- İsviçre
- Kamerun
H Grubu
- Portekiz
- Gana
- Uruguay
- Güney Kore
Turnuvaya katılan ülkelerin kıtaları şu şekilde:
2022 Dünya Kupasına Asya kıtasından katılan ülkeler:
Katar (Ev sahibi)
İran
Güney Kore
Japonya
Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasına Avrupa kıtasından katılan ülkeler:
Almanya
Danimarka
Fransa
Belçika
Hırvatistan
Sırbistan
İspanya
İsviçre
İngiltere
Hollanda
Galler
Polonya
Portekiz
2022 Dünya Kupasına Güney Amerika kıtasından katılan ülkeler:
Arjantin
Brezilya
Uruguay
Ekvador
2022 Dünya Kupasına Kuzey Amerika kıtasından katılan ülkeler:
Kanada
ABD
Meksika
Kosta Rika
2022 Dünya Kupasına Afrika kıtasından katılan ülkeler:
Tunus
Fas
Kamerun
Gana
Senegal
2022 Dünya Kupasına Okyanusya bölgesinden katılan ülkeler:
Avustralya