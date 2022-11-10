FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Tüm katılımcılar listesi!

2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala futbol severler hangi kıtadan hangi ülkeler turnuvaya katılacak merak ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda toplam 32 ülke yer alacak. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? Turnuvada hangi ülkeler var? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Peki, FIFA 2022 Dünya Kupası'na hangi kıtadan hangi ülke katılacak? 2022 Katar Dünya Kupasına hangi kıtadan kimler katılacak? İşte tüm katılımcılar...

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

2022 Dünya Kupası'nda yer alan tüm ülke takımları şöyle:

Katar Brezilya Belçika Fransa Arjantin İngiltere İspanya Portekiz Meksika Hollanda Danimarka Almanya Uruguay İsviçre ABD Hırvatistan Senegal İran Japonya Fas Sırbistan Polonya Güney Kore Tunus Kamerun Kanada Ekvador Suudi Arabistan Gana Galler Kosta Rika Avustralya

2022 Dünya Kupası Grupları:

A Grubu

Katar

Akvador

Senegal

Hollanda

B Grubu

İngiltere

İran

ABD

Galler

C Grubu

Arjantin

Suudi Arabistan

Meksika

Polonya

D Grubu

Fransa

Avustralya

Danimarka

Tunus

E Grubu

İspanya

Kosta Rika

Almanya

Japonya

F Grubu

Belçika

Kanada

Fas

Hırvatistan

G Grubu

Brezilya

Sırbistan

İsviçre

Kamerun

H Grubu

Portekiz

Gana

Uruguay

Güney Kore

DÜNYA KUPASINA HANGİ KITADAN HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Turnuvaya katılan ülkelerin kıtaları şu şekilde:

2022 Dünya Kupasına Asya kıtasından katılan ülkeler:

Katar (Ev sahibi)

İran

Güney Kore

Japonya

Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasına Avrupa kıtasından katılan ülkeler:

Almanya

Danimarka

Fransa

Belçika

Hırvatistan

Sırbistan

İspanya

İsviçre

İngiltere

Hollanda

Galler

Polonya

Portekiz

2022 Dünya Kupasına Güney Amerika kıtasından katılan ülkeler:

Arjantin

Brezilya

Uruguay

Ekvador

2022 Dünya Kupasına Kuzey Amerika kıtasından katılan ülkeler:

Kanada

ABD

Meksika

Kosta Rika

2022 Dünya Kupasına Afrika kıtasından katılan ülkeler:

Tunus

Fas

Kamerun

Gana

Senegal

2022 Dünya Kupasına Okyanusya bölgesinden katılan ülkeler:

Avustralya